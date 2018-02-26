FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#比特币
#中美关系
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 26, 2018 / 11:10 AM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Boise Cascade Reports Qtrly Earnings Per Share $0.49

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - Boise Cascade Co:

* REG-BOISE CASCADE COMPANY REPORTS FOURTH QUARTER RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.49

* QTRLY SALES $1.09 BILLION, UP 19 PERCENT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $1.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BOISE CASCADE - EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION - $85 MILLION DURING 2018

* EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION -$85 MILLION DURING 2018 ‍​

* “EXPECT TO CONTINUE TO EXPERIENCE MODEST DEMAND GROWTH FOR THE PRODUCTS WE MANUFACTURE AND DISTRIBUTE IN 2018”‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below