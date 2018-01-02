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BRIEF-Bombardier to supply 17 additional locomotives to New Jersey
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#公司新闻(英文)
January 2, 2018 / 10:16 AM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Bombardier to supply 17 additional locomotives to New Jersey

1 分钟阅读

Jan 2 (Reuters) - Bombardier Inc:

* BOMBARDIER TO SUPPLY 17 ADDITIONAL LOCOMOTIVES TO NEW JERSEY

* ‍BOMBARDIER TRANSPORTATION - NEW JERSEY TRANSIT CORP EXERCISED OPTION FOR 17 ADDITIONAL BOMBARDIER ALP-45 DUAL-POWER LOCOMOTIVES

* ‍BOMBARDIER TRANSPORTATION - THE SECOND CALL OFF IS VALUED AT APPROXIMATELY $160 MILLION AND IS BASED ON A CONTRACT FOR 26 LOCOMOTIVES SIGNED IN 2008​

* BOMBARDIER TRANSPORTATION SAYS ‍DELIVERY IS SCHEDULED TO START IN NOVEMBER 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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