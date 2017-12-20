FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bonterra Energy Announces Sale Of Two Percent Gross Overriding Royalty Interest In Pembina Cardium Pool For $52 Million
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
深度分析
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
时事要闻
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 9:25 PM / 5 days ago

BRIEF-Bonterra Energy Announces Sale Of Two Percent Gross Overriding Royalty Interest In Pembina Cardium Pool For $52 Million

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Bonterra Energy Corp:

* PRESS RELEASE - BONTERRA ENERGY CORP. ANNOUNCES THE SALE OF A TWO PERCENT GROSS OVERRIDING ROYALTY INTEREST IN THE PEMBINA CARDIUM POOL FOR TOTAL CONSIDERATION OF $52 MILLION AND ITS 2018 OPERATIONAL AND FINANCIAL BUDGET

* BONTERRA ENERGY CORP - DEAL TRANSACTION IS IMMEDIATELY ACCRETIVE TO BONTERRA

* BONTERRA ENERGY CORP - HAS SET COMPANY‘S 2018 CAPITAL EXPENDITURES BUDGET AT APPROXIMATELY $75 MILLION

* BONTERRA ENERGY CORP - 2018 CAPITAL BUDGET IS ANTICIPATED TO INCREASE ANNUAL PRODUCTION BY APPROXIMATELY TWO TO FOUR PERCENT OVER 2017

* BONTERRA ENERGY CORP - 2018 CAPITAL BUDGET ASSUMES ANNUAL PRODUCTION VOLUMES EXPECTED TO RANGE BETWEEN 13,200 AND 13,500 BOE PER DAY

* BONTERRA ENERGY CORP - AFTER IMPACT OF SALE AGREEMENT, BONTERRA‘S 2018 FORECASTED FUNDS FLOW IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $125 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below