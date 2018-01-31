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January 31, 2018 / 9:33 PM / in 2 days

BRIEF-Boot Barn Holdings Reports Q3 Earnings Per Share $0.73

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Boot Barn Holdings Inc:

* BOOT BARN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS; UPDATES FISCAL YEAR 2018 OUTLOOK

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.73

* Q3 SALES $224.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $212.7 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $0.95 TO $0.96

* SEES Q4 2018 EARNINGS PER SHARE $0.15 TO $0.16

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.46 EXCLUDING ITEMS

* QTRLY SAME STORE SALES INCREASED 5.2%

* QTRLY ‍ SAME STORE SALES INCREASED 5.2%, WITH STORES OUTPERFORMING E-COMMERCE SALES​

* SEES FISCAL YEAR 2018 SAME STORE SALES GROWTH OF 4.0% TO 5.0%

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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