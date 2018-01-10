BRIEF-Borqs Technologies Signs LoI To Acquire Electric Vehicle Control Co

Jan 10 (Reuters) - Borqs Technologies Inc:
* BORQS TECHNOLOGIES SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE ELECTRIC VEHICLE CONTROL COMPANY
* BORQS TECHNOLOGIES INC - CONSIDERATION PROPOSED TO BE PAID BY BORQS FOR 60% OF KADI INVOLVES $15 MILLION IN CASH AND SHARES DISTRIBUTED OVER THREE YEARS
* BORQS TECHNOLOGIES - ANNOUNCES SIGNING OF A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 60% OF SHANGHAI KADI MACHINERY TECHNOLOGY CO
* BORQS TECHNOLOGIES SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE ELECTRIC VEHICLE CONTROL COMPANY
* BORQS TECHNOLOGIES INC - BORQS IS CONTEMPLATING A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN COMING MONTHS TO SUPPORT CASH INVESTMENT NEEDS FOR KADI ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage: