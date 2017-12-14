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BRIEF-Boston Properties Announces Redemption Price For 3.700% Senior Notes Due 2018
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 2:59 AM / a day ago

BRIEF-Boston Properties Announces Redemption Price For 3.700% Senior Notes Due 2018

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Boston Properties Inc:

* BOSTON PROPERTIES ANNOUNCES REDEMPTION PRICE FOR 3.700% SENIOR NOTES DUE 2018

* ‍ANNOUNCED REDEMPTION PRICE FOR $850 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.700% SENIOR NOTES DUE 2018​

* ‍REDEMPTION PRICE FOR NOTES WILL BE APPROXIMATELY $865.5 MILLION​

* BOSTON PROPERTIES- ‍IN CONNECTION WITH EARLY REDEMPTION OF NOTES, CO EXPECTS TO RECORD LOSS FROM EARLY EXTINGUISHMENT OF DEBT OF ABOUT $0.08/ SHARE, IN Q4​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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