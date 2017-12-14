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BRIEF-Boulevard Acquisition Says Institutional Investors Agreed To Private Placement Of New Estre Shares For About $130 Mln
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 1:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Boulevard Acquisition Says Institutional Investors Agreed To Private Placement Of New Estre Shares For About $130 Mln

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Boulevard Acquisition Corp II:

* BOULEVARD ACQUISITION CORP. II AND ESTRE AMBIENTAL S.A. TRANSACTION UPDATE

* BOULEVARD - ‍NUMBER OF UNRELATED INSTITUTIONAL INVESTORS AGREED TO PURCHASE IN PRIVATE PLACEMENT, ORDINARY SHARES OF NEW ESTRE FOR ABOUT $130 MILLION​

* BOULEVARD ACQUISITION - PURCHASERS IN PRIVATE PLACEMENT WILL RECEIVE FROM NEW ESTRE AN ADDITIONAL TWO ORDINARY SHARES FOR EACH 10 SHARES PURCHASED​

* BOULEVARD ACQUISITION CORP II - TRANSACTION BETWEEN BOULEVARD AND ESTRE EXPECTED TO CLOSE SHORTLY AFTER BOULEVARD‘S STOCKHOLDERS MEETING ON DEC 21 Source text for Eikon: Further company coverage:

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