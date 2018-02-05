FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 5, 2018 / 5:57 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Bradesco's next CEO Octavio Lazari not Considering Any Short-Term Acquisition

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - Banco Bradesco Sa:

* BRADESCO CHAIRMAN TRABUCO SAYS CHOICE OF NEW CEO TRIED TO PRESERVE BANK‘S MANAGEMENT MODEL

* BRADESCO CHAIRMAN TRABUCO SAYS LAZARI‘S CHOICE CONSIDERED HIS RETAIL BANKING AND INSURANCE EXPERIENCE

* BRADESCO‘S NEXT CEO OCTAVIO LAZARI SAYS BANK IS FACING TECH CHALLENGES

* BRADESCO CHAIRMAN TRABUCO SAYS UP TO ONE THIRD OF BOARD MEMBERS MAY HAVE MANAGEMENT POSTS TOO

* BRADESCO‘S NEXT CEO LAZARI SAYS WILL APPOINT NEW HEAD OF INSURANCE BY THE END OF MARCH

* BRADESCO‘S NEXT CEO LAZARI SAYS HIGHER VOLUME MAY COMPENSATE LOWER MARGINS IN LOANS

* BRADESCO CHAIRMAN TRABUCO SAYS AGE LIMIT FOR CEO WILL BE 65 YEARS OLD, DOWN FROM 67 NOWADAYS

* BRADESCO‘S LAZARI SAYS CREDIT DEMAND HAS ALREADY IMPROVED THIS YEAR

* BRADESCO‘S LAZARI SAYS NOT CONSIDERING ANY SHORT-TERM ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Carolina Mandl; Writing by Tatiana Bautzer)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below