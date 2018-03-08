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公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 6:29 AM / a day ago

BRIEF-Bravo Brio Restaurant Group to be acquired by Spice Private Equity

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Bravo Brio Restaurant Group Inc :

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP TO BE ACQUIRED BY SPICE PRIVATE EQUITY, AN AFFILIATE OF GP INVESTMENTS

* DEAL FOR ‍TOTAL ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY $100 MILLION​

* ‍TRANSACTION PROCEEDS WILL BE FUNDED BY SPICE, ALONG WITH CERTAIN THIRD PARTY FINANCING SOURCES​

* SAYS ‍UNDER TERMS OF MERGER AGREEMENT, BBRG’S SHAREHOLDERS WILL RECEIVE $4.05 PER SHARE IN CASH​

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP - CO, GP INVESTMENTS, AND SPICE PRIVATE EQUITY ANNOUNCED AGREEMENT UNDER WHICH AN AFFILIATE OF SPICE WILL ACQUIRE COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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