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BRIEF-Brazil's BNDES forecasts 54 billion reais in credit for infrastructure in 2018 and 2019- statement
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January 4, 2018 / 5:25 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Brazil's BNDES forecasts 54 billion reais in credit for infrastructure in 2018 and 2019- statement

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social BNDES:

* BRAZIL´S BNDES FORECASTS DISBURSEMENTS FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS WILL REACH 54 BILLION REAIS IN 2018 AND 2019- STATEMENT

* BRAZIL‘S BNDES SAYS 60 PERCENT OF INFRASTRUCTURE DISBURSEMENTS WILL FINANCE INVESTMENTS IN POWER SECTOR- STATEMENT

* BRAZIL‘S BNDES DISBURSED 19.8 BILLION REAIS FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS LAST YEAR, UP 13 PERCENT FROM PREVIOUS YEAR- STATEMENT Further company coverage: (Reporting by Rodrigo Viga Gaier in Rio de Janeiro)

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