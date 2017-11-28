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BRIEF-Bridgeline Digital Signed Amendment To Loan & Security Modification Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年11月28日 / 晚上7点11分 / 更新于 1 天内

BRIEF-Bridgeline Digital Signed Amendment To Loan & Security Modification Agreement

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Bridgeline Digital Inc:

* SAYS CO SIGNED AMENDMENT TO LOAN & SECURITY MODIFICATION AGREEMENT MODIFYING LOAN & SECURITY AGREEMENT WITH HERITAGE BANK OF COMMERCE​

* SAYS ‍INCLUDED IN AMENDMENT IS PERFORMANCE TO PLAN METRICS FOR LAST QUARTER OF FISCAL 2017 & FIRST 2 QTRS OF FISCAL 2018 - SEC FILING​

* SAYS CO & BANK AGREE UPON MINIMUM QTRLY ADJUSTED EBITDA AMOUNTS FOR EACH FISCAL YEAR WITHIN 30 DAYS FOLLOWING BEGINNING OF EACH FISCAL YEAR Source text : [ID:bit.ly/2i0Bnmr] Further company coverage:

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