BRIEF-Brightcove Q4 Loss Per Share $0.04

Feb 22 (Reuters) - Brightcove Inc:
* BRIGHTCOVE ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04 EXCLUDING ITEMS
* SEES Q1 REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $40.0 MILLION TO $40.5 MILLION
* SEES Q1 NON-GAAP LOSS FROM OPERATIONS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $1.9 MILLION TO $2.4 MILLION
* Q1 NON-GAAP NET LOSS PER SHARE IS EXPECTED TO BE $0.06 TO $0.08
* FY 2018 REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $164.0 MILLION TO $168.0 MILLION
* FY 2018 NON-GAAP INCOME/LOSS FROM OPERATIONS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF A LOSS OF $1.5 MILLION TO INCOME OF $1.5 MILLION
* FY 2018 NON-GAAP NET INCOME/LOSS PER DILUTED SHARE IS EXPECTED TO BE A LOSS OF $0.06 TO INCOME OF $0.02 Source text for Eikon: Further company coverage: