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BRIEF-Bristol-Myers Estimates Tax Reform To Result In Additional Net Tax Expense Of About $3 Bln In Q4
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January 5, 2018 / 9:57 PM / 更新于 6 hours ago

BRIEF-Bristol-Myers Estimates Tax Reform To Result In Additional Net Tax Expense Of About $3 Bln In Q4

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - ESTIMATES THE IMPACT OF U.S. TAX REFORM TO RESULT IN ADDITIONAL NET TAX EXPENSE OF ABOUT $3 BILLION IN THE FOURTH QUARTER OF 2017‍​

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - CURRENTLY ESTIMATES THE NET IMPACT OF U.S. TAX REFORM ON THE NON-GAAP TAX RATE AS ROUGHLY NEUTRAL IN 2018‍​

* BRISTOL-MYERS SAYS CHARGE TO IMPACT 2017 GAAP TAX RATE, EARNINGS PER SHARE GUIDANCE BUT NOT CO'S NON-GAAP GUIDANCE - SEC FILING Source text: (bit.ly/2CZ04Jw) Further company coverage:

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