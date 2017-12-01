FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bristol-Myers says Checkmate -078 trial stopped early for demonstrating superior overall survival
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 凌晨12点44分 / 2 天前

BRIEF-Bristol-Myers says Checkmate -078 trial stopped early for demonstrating superior overall survival

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* CHECKMATE -078, A PIVOTAL, MULTINATIONAL PHASE 3 OPDIVO (NIVOLUMAB) LUNG CANCER TRIAL WITH PREDOMINANTLY CHINESE PATIENTS, STOPPED EARLY FOR DEMONSTRATING SUPERIOR OVERALL SURVIVAL

* ‍CHINA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ACCEPTED MARKETING APPLICATION FOR OPDIVO​

* ‍SAFETY PROFILE OF OPDIVO WAS CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED STUDIES IN SOLID TUMORS​

* BRISTOL-MYERS- OPDIVO SHOWS SUPERIOR OVERALL SURVIVAL COMPARED TO DOCETAXEL IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY TREATED ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below