BRIEF-Brixmor Property Group Reports Q4 Earnings Per Share ‍$0.23​

Feb 12 (Reuters) - Brixmor Property Group Inc:
* BRIXMOR PROPERTY GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.23
* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - QTRLY NAREIT FFO WAS $157.7 MILLION, OR $0.52 PER DILUTED SHARE
* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - SAME PROPERTY NOI FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017 INCREASED 3.6% FROM COMPARABLE 2016 PERIOD
* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - AFFIRMING ITS PREVIOUSLY PROVIDED NAREIT FFO PER DILUTED SHARE AND SAME PROPERTY NOI GROWTH EXPECTATIONS FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: