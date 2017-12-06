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BRIEF-Broadcom Says Expect Proposed Qualcomm Deal Will Be Completed Within About 12 Months Following Signing Of Definitive Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 晚上11点36分 / 更新于 15 小时前

BRIEF-Broadcom Says Expect Proposed Qualcomm Deal Will Be Completed Within About 12 Months Following Signing Of Definitive Agreement

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Broadcom Ltd:

* BROADCOM CFO - EXPECT THAT PROPOSED QUALCOMM TRANSACTION WILL BE COMPLETED WITHIN ABOUT 12 MONTHS FOLLOWING SIGNING OF DEFINITIVE AGREEMENT - CONF CALL‍​

* BROADCOM CFO SAYS IT REMAINS CO‘S “STRONG” PREFERENCE TO ENGAGE IN CONSTRUCTIVE DIALOGUE WITH QUALCOMM - CONF CALL

* BROADCOM CFO SAYS POST MEETINGS WITH ANTITRUST AUTHORITIES, “CONFIDENT” THAT REGULATORY REQUIREMENT FOR QUALCOMM DEAL WILL BE MET IN TIMELY MANNER - CONF CALL

* BROADCOM CFO SAYS REDOMICILIATION WILL OCCUR WHETHER OR NOT THERE IS CORPORATE TAX REFORM IN THE UNITED STATES - CONF CALL

* BROADCOM CFO - REDOMICILIATION IS SUBJECT TO SHAREHOLDER VOTE AND IS EXPECTED TO BE AFFECTED IN MANNER INTENDED TO BE TAX-FREE TO SHAREHOLDERS - CONF CALL

* BROADCOM CFO - THE FINAL FORUM AND TIMING OF REDOMICILIATION AND SHAREHOLDER VOTE WILL DEPEND IN PART ON TAX REFORM EFFORTS IN UNITED STATES - CONF CALL Further company coverage:

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