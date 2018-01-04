FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Brookfield Business Partners To Acquire Westinghouse Electric Company
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
时事要闻
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 4, 2018 / 5:45 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Brookfield Business Partners To Acquire Westinghouse Electric Company

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Brookfield Business Partners Lp :

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS TO ACQUIRE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS TO ACQUIRE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP - DEAL FOR ‍APPROXIMATELY $4.6 BILLION

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - DEAL EXPECTED TO BE FUNDED WITH ABOUT $1 BILLION OF EQUITY, APPROXIMATELY $3 BILLION OF LONG-TERM DEBT FINANCING, AMONG OTHERS

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - CO WILL COMMIT TO FUND APPROXIMATELY 50 PERCENT OF EQUITY ON CLOSING USING EXISTING LIQUIDITY​

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP - ‍ENTERED AGREEMENT TO ACQUIRE 100% OF WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY, CURRENTLY OWNED BY TOSHIBA CORP​

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - PRIOR TO/FOLLOWING DEAL, PART OF CO‘S INVESTMENT MAY BE SYNDICATED TO OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below