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February 1, 2018 / 12:34 PM / a day ago

BRIEF-Brunswick Reports Q4 Loss Per Share $1.32‍​

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Brunswick Corp:

* ORATION : BRUNSWICK RELEASES FOURTH QUARTER, FULL-YEAR 2017 EARNINGS

* QTRLY NET SALES OF $1,090.9 MILLION, UP FROM $986.3 MILLION IN 2016

* 2018 GUIDANCE INCLUDES REVENUE GROWTH OF 5% TO 7% AND DILUTED EPS, AS ADJUSTED, INCREASED TO $4.45 TO $4.65

* QTRLY LOSS PER SHARE $1.32‍​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.36, REVENUE VIEW $5.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* OUTLOOK FOR 2018 IS “GENERALLY CONSISTENT” WITH RECENTLY PROVIDED THREE-YEAR STRATEGIC PLAN

* FOR FULL-YEAR 2018, EXPECT TO GENERATE FREE CASH FLOW IN EXCESS OF $275 MILLION

* FOR THE FULL-YEAR 2018, EXPECT TO GENERATE FREE CASH FLOW IN EXCESS OF $275 MILLION‍​

* FOR THE FULL-YEAR, ANTICIPATE IMPROVEMENT IN BOTH GROSS MARGINS AND OPERATING MARGINS

* IN THE FITNESS SEGMENT, CO IS PLANNING FOR MARKET DEMAND IN 2018 SIMILAR TO THE SECOND HALF OF 2017

* QTRLY ADJUSTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.70 Source text for Eikon: Further company coverage:

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