FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
2017年8月3日 / 凌晨4点42分 / 2 天前

BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 3 (Reuters) - BUCHER INDUSTRIES AG:

* h1 Sales Chf 1313 Million

* h1 Operating Profit(Ebit) Chf 115 Million

* h1 Earnings Per Share in Chf 8.74

* SEES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EXPECTS CONTINUED RECOVERY IN MARKET FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT

* FOR CURRENT YEAR, GROUP ANTICIPATES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN

* BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED

* BUCHER INDUSTRIES-EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017')

* BUCHER INDUSTRIES-BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017') Source text - bit.ly/2uYqVDg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below