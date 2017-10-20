FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cabot Credit Management announces intention to float on LSE
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年10月20日 / 上午9点48分 / 4 天内

BRIEF-Cabot Credit Management announces intention to float on LSE

1 分钟阅读

Oct 20 (Reuters) - Cabot Credit Management Ltd (IPO-CAB.L)

* INTENTION TO FLOAT

* ‍TODAY ANNOUNCES ITS INTENTION TO PROCEED WITH AN INITIAL PUBLIC OFFERING​

* ‍INTENDS TO APPLY FOR ADMISSION OF ITS ORDINARY SHARES TO PREMIUM LISTING SEGMENT OF OFFICIAL LIST OF FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY​

* ‍OFFER WILL COMPRISE AN OFFER OF SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS​

* ‍OFFER IS EXPECTED TO RAISE GROSS PRIMARY PROCEEDS TO COMPANY OF APPROXIMATELY £195 MILLION​

* ‍ADMISSION IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN NOVEMBER 2017​

* ‍GOLDMAN SACHS AND MORGAN STANLEY & CO. ARE ACTING AS JOINT GLOBAL CO- ORDINATORS, JOINT BOOKRUNNERS AND JOINT SPONSORS​

* ‍JEFFERIES INTERNATIONAL AND NUMIS SECURITIES ACTING AS JOINT BOOKRUNNERS AND LAZARD & CO., IS ACTING AS FINANCIAL ADVISER Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below