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公司新闻(英文)
March 6, 2018 / 1:06 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Caladrius Biosciences Acquires Exclusive Worldwide Rights To Data Set, Regulatory Filings For CD34+ Cell Therapy Program

1 分钟阅读

March 6 (Reuters) - Caladrius Biosciences Inc:

* CALADRIUS BIOSCIENCES ACQUIRES AN EXCLUSIVE LICENSE TO A LATE STAGE CD34+ CELL THERAPY PROGRAM FOR THE TREATMENT OF REFRACTORY ANGINA

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - UNDER DEAL TERMS , ACQUIRED EXCLUSIVE WORLDWIDE RIGHTS TO DATA SET, REGULATORY FILINGS FOR CD34+ CELL THERAPY PROGRAM

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - IN EXCHANGE, SHIRE WILL RECEIVE UNDISCLOSED UP-FRONT CONSIDERATION, MILESTONES AND A ROYALTY ON PRODUCT SALES

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - ACQUIRED FROM SHIRE PLC AN EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENSE TO DATA FROM A LATE STAGE CD34+ CELL THERAPY PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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