BRIEF-Calian Group Q1 SHR C$0.52

Feb 7 (Reuters) - Calian Group Ltd:
* COMPANY REPORTED REVENUES FOR QUARTER OF $75.8 MILLION, A 10% INCREASE
* EXPECT REVENUES FOR FISCAL 2018 TO BE IN RANGE OF $290 MILLION TO $310 MILLION, NET PROFIT IN RANGE OF $1.90 TO $2.20 PER SHARE
* TRADITIONAL MARKETS IN WHICH CALIAN OPERATES ARE “STABLE”
* “EXPECTS ORGANIC REVENUE AND EARNINGS GROWTH IN MOST OR ALL OF ITS SERVICE LINES”
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW C$2.07, REVENUE VIEW C$300.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: