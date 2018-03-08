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公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 9:21 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Calithera Biosciences Qtrly Net Loss From Operations $11.0 Mln

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Calithera Biosciences Inc:

* CALITHERA BIOSCIENCES REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS AND RECENT HIGHLIGHTS

* CALITHERA BIOSCIENCES INC QTRLY NET LOSS FROM OPERATIONS $11.0 MILLION

* CALITHERA BIOSCIENCES - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL BE BETWEEN $105 AND $115 MILLION AT END OF 2018

* CALITHERA - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS & INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO MEET CURRENT OPERATING PLAN THROUGH 2020, EXCLUSIVE OF SOME ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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