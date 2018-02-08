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February 8, 2018 / 11:51 AM / 2 days ago

BRIEF-Canada Goose Names Jonathan Sinclair CFO And Executive Vice President

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Canada Goose Holdings Inc:

* CANADA GOOSE NAMES JONATHAN SINCLAIR CHIEF FINANCIAL OFFICER AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT

* CANADA GOOSE HOLDINGS INC - ‍JONATHAN SINCLAIR WILL SUCCEED JOHN BLACK​

* CANADA GOOSE HOLDINGS INC - ‍CURRENT CHIEF FINANCIAL OFFICER JOHN BLACK TO RETIRE​

* CANADA GOOSE HOLDINGS INC - ‍JOHN WILL REMAIN IN A SENIOR ROLE UNTIL END OF YEAR​

* CANADA GOOSE HOLDINGS INC - ‍SINCLAIR IS EXPECTED TO JOIN COMPANY TOWARD MIDDLE OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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