FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cannimed Therapeutics Launches $725 mln Lawsuit Related To Aurora Hostile Bid
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
深度分析
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
焦点：区块链热潮扩散至中国A股 但理想与现实仍有差距
深度分析
焦点：区块链热潮扩散至中国A股 但理想与现实仍有差距
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 13, 2018 / 12:03 AM / 2 days ago

BRIEF-Cannimed Therapeutics Launches $725 mln Lawsuit Related To Aurora Hostile Bid

1 分钟阅读

Jan 12 (Reuters) - Cannimed Therapeutics Inc:

* LAUNCHES $725 MILLION LAWSUIT ALLEGING MULTIPLE CLAIMS OF WRONGDOING RELATED TO AURORA HOSTILE BID

* ‍LAWSUIT TARGETS AURORA CANNABIS, LOCKED UP SHAREHOLDERS, TWO CANNIMED DIRECTORS AND CANACCORD GENUITY GROUP​

* CANNIMED- ‍ LAWSUIT ALLEGES AURORA , LARGE SHAREHOLDERS OF CO, WESTCAP, PFM, CANACCORD, OTHERS PARTICIPATED IN CONSPIRACY TO INJURE CO‘S ECONOMIC INTERESTS

* CANNIMED THERAPEUTICS - SEEKING PERSONAL DAMAGES AGAINST ONE CURRENT AND ONE FORMER MEMBER OF CANNIMED BOARD, DOUG BANZET AND ROBERT DUGUID​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below