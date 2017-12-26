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BRIEF-Capital One Financial Expects To Maintain Quarterly Dividend Of $0.40 Per Share
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#公司新闻(英文)
December 26, 2017 / 12:05 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Capital One Financial Expects To Maintain Quarterly Dividend Of $0.40 Per Share

1 分钟阅读

Dec 26 (Reuters) - Capital One Financial Corp:

* CAPITAL ONE FINANCIAL - ON DEC 24, RESUBMITTED CAPITAL PLAN AS REQUIRED BY THE FEDERAL RESERVE FOR 2017 COMPREHENSIVE CAPITAL ANALYSIS AND REVIEW

* CAPITAL ONE FINANCIAL - REGARDING RESUBMISSION,BOARD REDUCED AUTHORIZED REPURCHASES OF COMMON STOCK TO UP TO $1.0 BILLION FOR REMAINING 2017 CCAR PERIOD‍​

* CAPITAL ONE FINANCIAL - BOARD‘S DECISION TO REDUCE REPURCHASES DRIVEN BY ESTIMATED NEAR TERM ADVERSE IMPACT TO FINANCIAL POSITION DUE TO TAX ACT

* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP- EXPECTS TO MAINTAIN QUARTERLY DIVIDEND OF $0.40 PER SHARE

* CAPITAL ONE FINANCIAL - ESTIMATES TAX ACT WILL RESULT IN ABOUT $1.9 BILLION CHARGE AGAINST NET INCOME MAINLY DUE TO WRITE DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS Source text: (bit.ly/2CamM3l) Further company coverage:

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