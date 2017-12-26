BRIEF-Capital One Financial Expects To Maintain Quarterly Dividend Of $0.40 Per Share

Dec 26 (Reuters) - Capital One Financial Corp:
* CAPITAL ONE FINANCIAL - ON DEC 24, RESUBMITTED CAPITAL PLAN AS REQUIRED BY THE FEDERAL RESERVE FOR 2017 COMPREHENSIVE CAPITAL ANALYSIS AND REVIEW
* CAPITAL ONE FINANCIAL - REGARDING RESUBMISSION,BOARD REDUCED AUTHORIZED REPURCHASES OF COMMON STOCK TO UP TO $1.0 BILLION FOR REMAINING 2017 CCAR PERIOD
* CAPITAL ONE FINANCIAL - BOARD‘S DECISION TO REDUCE REPURCHASES DRIVEN BY ESTIMATED NEAR TERM ADVERSE IMPACT TO FINANCIAL POSITION DUE TO TAX ACT
* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP- EXPECTS TO MAINTAIN QUARTERLY DIVIDEND OF $0.40 PER SHARE
* CAPITAL ONE FINANCIAL - ESTIMATES TAX ACT WILL RESULT IN ABOUT $1.9 BILLION CHARGE AGAINST NET INCOME MAINLY DUE TO WRITE DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS Source text: (bit.ly/2CamM3l) Further company coverage: