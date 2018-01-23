FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 23, 2018 / 1:40 PM / a day ago

BRIEF-Cardiome Announces Expanded Label For Aggrastat In China

1 分钟阅读

Jan 23 (Reuters) - Cardiome Pharma Corp:

* CARDIOME ANNOUNCES EXPANDED LABEL FOR AGGRASTAT® IN CHINA INCLUDING NEW STEMI INDICATION AND HIGH DOSE BOLUS REGIMEN

* CARDIOME PHARMA - AGGRASTAT EXPANDED LABEL NOW INCLUDE PATIENTS WITH STEMI WHO ARE INTENDED FOR PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

* CARDIOME PHARMA - CHINESE CENTER FOR DRUG EVALUATION ALSO APPROVED AGGRASTAT HIGH DOSE BOLUS REGIMEN TO BE USED ON BOTH INDICATED PATIENT POPULATIONS IN STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below