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BRIEF-Cargill, Faccenda Foods to combine chicken, turkey and duck units
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#公司新闻(英文)
2017年9月25日 / 下午1点42分 / 23 天前

BRIEF-Cargill, Faccenda Foods to combine chicken, turkey and duck units

1 分钟阅读

Sept 25 (Reuters) - Cargill Ltd:

* ‍TO ESTABLISH A JOINT VENTURE TO CREATE A LEADING UK FOOD COMPANY FOCUSED ON CHICKEN, TURKEY AND DUCK​

* ‍CARGILL‘S FRESH CHICKEN BUSINESS IN UK IS GOING TO JOIN FACCENDA FOOD‘S FRESH CHICKEN, TURKEY AND DUCK BUSINESS TO FORM NEW CO​

* ‍NEW BUSINESS PLANS TO EMPLOY APPROXIMATELY 6,000 PEOPLE IN UK, WITH EMPLOYEES COMING FROM BOTH PARENT COMPANIES​

* ‍NAME OF NEW JOINT VENTURE IS GOING TO BE ANNOUNCED AT CLOSING OF DEAL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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