FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cargill says Launching A Pilot In Canada To Trace, Verify A Fully Certified Beef Supply Chain
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 2:28 PM / a day ago

BRIEF-Cargill says Launching A Pilot In Canada To Trace, Verify A Fully Certified Beef Supply Chain

2 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - Cargill Inc:

* CARGILL - SECOND-QUARTER REVENUES ROSE 8 PERCENT TO $29.2 BILLION

* CARGILL INC - NET EARNINGS FOR Q2 ON A U.S. GAAP BASIS WERE $924 MILLION, DOWN 6 PERCENT FROM $986 MILLION A YEAR AGO‍​

* CARGILL INC - QTRLY ADJUSTED OPERATING EARNINGS TOTALED $948 MILLION, AN 8 PERCENT DECREASE AGAINST LAST YEAR’S STRONG COMPARATIVE OF $1.03 BILLION‍​

* CARGILL INC QTRLY ADJUSTED OPERATING EARNINGS IN ANIMAL NUTRITION & PROTEIN NARROWLY EXCEEDED LAST YEAR’S “STRONG” Q2

* CARGILL -EARNINGS IN FOOD INGREDIENTS & APPLICATIONS WERE UP BROADLY, WITH MAJORITY OF SEGMENT’S FOOD INGREDIENT BUSINESSES POSTING GOOD GAINS FOR QUARTER

* CARGILL INC - “IN TOTAL, ANIMAL NUTRITION & PROTEIN WAS THE LARGEST CONTRIBUTOR TO ADJUSTED OPERATING EARNINGS IN THE SECOND PERIOD”

* CARGILL - FOOD INGREDIENTS & APPLICATIONS SEGMENT‘S ASIA-BASED BUSINESSES ALSO CONTRIBUTED STRONGLY TO QUARTER

* CARGILL-LAUNCHING A PILOT IN CANADA TO TRACE, VERIFY A FULLY CERTIFIED BEEF SUPPLY CHAIN THAT MEETS CANADIAN ROUNDTABLE FOR SUSTAINABLE BEEF CRITERIA Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below