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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 2:15 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Carl Icahn, Darwin Deason Release Open Letter To Xerox Shareholders

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) -

* CARL ICAHN AND DARWIN DEASON RELEASE OPEN LETTER TO XEROX SHAREHOLDERS

* CARL ICAHN & DARWIN DEASON - LAST YEAR‘S ACCOUNTING SCANDAL AT FUJI XEROX SHOULD “MAKE US ALL EXTREMELY NERVOUS...ABOUT TRUSTING FUJI WITH OUR CAPITAL”

* CARL ICAHN & DARWIN DEASON - URGE XEROX SHAREHOLDERS TO VOTE AGAINST FUJIFILM DEAL

* CARL ICAHN & DARWIN DEASON - THERE IS "GREAT OPPORTUNITY" FOR XEROX TO CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS; IT DOES NOT INVOLVE SELLING CONTROL TO FUJI WITHOUT PREMIUM Source text: bit.ly/2EAO4Ru Further company coverage:

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