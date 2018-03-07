BRIEF-Caseys General Stores Reports Qtrly Earnings Per Share $5.08

March 7 (Reuters) - Caseys General Stores Inc:
* COMMITMENT TO NEW $300 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM THROUGH FY 2020
* CASEYS GENERAL STORES - ONE-TIME ESTIMATED TAX BENEFIT OF $175 MILLION IN Q3, OR APPROXIMATELY $4.60 EARNINGS PER SHARE DUE TO TAX REFORM
* IN FY 2019, CASEY’S ANTICIPATES AT LEAST $150 MILLION OF INCREMENTAL CAPITAL AVAILABLE RELATIVE TO FY 2018
* EXPECTS THE CUMULATIVE SAVINGS OF STORE-LEVEL OPERATING EXPENDITURES TO BE $200 MILLION BY FY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: