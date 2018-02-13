BRIEF-Caterpillar Says World Machines Retail Sales Up 34 Pct For 3-Month Ended Jan. 2018

Feb 13 (Reuters) - Caterpillar Inc:
* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN 2018 UP 34 PERCENT
* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 49 PERCENT
* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 51 PERCENT
* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 23 PERCENT Source text (bit.ly/2ElAbna) Further company coverage: