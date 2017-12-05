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BRIEF-Cboe Global Markets Reports November 2017 Trading Volume
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2017年12月5日 / 下午5点27分 / 更新于 21 小时前

BRIEF-Cboe Global Markets Reports November 2017 Trading Volume

1 分钟阅读

Dec 5 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS NOVEMBER 2017 TRADING VOLUME

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - TRADING VOLUME IN CBOE VOLATILITY INDEX OPTIONS AT CBOE OPTIONS ON DECEMBER 1, REPORTED 3.1 MILLION CONTRACTS TRADED

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍ TOTAL OPTIONS AVERAGE DAILY VOLUME FOR NOV WAS 7.4 MILLION CONTRACTS, DOWN 1.1 PERCENT​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - TOTAL NOV OPTIONS VOLUME WAS 155.3 MILLION CONTRACTS, DOWN 1.1 PERCENT

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍TOTAL FUTURES VOLUME FOR NOVEMBER WAS 6.3 MILLION CONTRACTS, UP 11.6 PERCENT​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - TOTAL NOV ADV FOR FUTURES WAS 302,000, UP 11.6 % Source text for Eikon: Further company coverage:

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