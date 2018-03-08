FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 10:11 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-CCL Industries To Acquire Treofan Americas

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - CCL Industries Inc:

* CCL INDUSTRIES SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE TREOFAN AMERICAS

* CCL INDUSTRIES SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE TREOFAN AMERICAS

* CCL INDUSTRIES INC - PURCHASE PRICE, NET OF CASH AND DEBT ASSUMED, IS APPROXIMATELY $255 MILLION

* CCL INDUSTRIES INC - ‍SIGNED BINDING DEAL TO ACQUIRE TREOFAN AMERICA INC. AND TRESPAPHAN MEXICO HOLDINGS GMBH FROM ULTIMATE PARENT, M&C S.P.A​

* CCL INDUSTRIES INC - TO REIMBURSE M&C S.P.A. FOR CASH CAPITAL EXPENDITURES INCURRED ON BOPP EXTRUSION LINE AT CLOSING AS INCREASE TO PURCHASE PRICE

* CCL INDUSTRIES INC - ‍ENTITIES TO BE ACQUIRED REPRESENT “TREOFAN AMERICAS” BUSINESS IN UNITED STATES, LATIN AMERICA AND CANADA​

* CCL INDUSTRIES INC - TARGETING AN INCREASE IN ACQUIRED EBITDA TO APPROXIMATELY $55 MILLION BY 2021 AT CURRENT EXCHANGE RATES

* CCL INDUSTRIES INC - ‍ACQUIRED TREOFAN ENTITIES WILL TRADE UNDER INNOVIA BRAND NAME POST DEAL CLOSE WITH M&C S.P.A. RETAINING RIGHTS TO TREOFAN NAME​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below