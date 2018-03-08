BRIEF-Ceco Environmental Corp Posts Q4 Adj. Loss Per Share $0.05

March 8 (Reuters) - Ceco Environmental Corp:
* CECO ENVIRONMENTAL CORP. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS; DISAPPOINTING RESULTS DUE TO CHALLENGING END MARKETS - REFRESHED OPERATING STRATEGY GAINING MOMENTUM IN 2018
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.05
* BACKLOG AT DECEMBER 31, 2017 WAS $168.9 MILLION AS COMPARED WITH $197.0 MILLION ON DECEMBER 31, 2016
* BOOKINGS WERE $91.4 MILLION FOR Q4 OF 2017, COMPARED WITH $77.7 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: