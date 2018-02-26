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公司新闻(英文)
February 26, 2018 / 1:15 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Cematrix Corp Announces Letter Of Intent For Proposed Acquisition Of Mixonsite USA

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - Cematrix Corp:

* CEMATRIX CORPORATION ANNOUNCES LETTER OF INTENT FOR PROPOSED ACQUISITION OF MIXONSITE USA INC.

* CEMATRIX CORP - ‍CURRENTLY ANTICIPATED THAT ACQUISITION WILL OCCUR AS A SHARE SALE

* CEMATRIX CORP - ‍CONSIDERATION PAID FOR MOS SHARES SHALL APPROXIMATELY BE $5 MILLION AS WELL AS PAYMENT OF EARN-OUT​

* CEMATRIX - ‍ ON CLOSING OF DEAL, OWNER OF MOS, ED WEINER, WHO WILL BECOME A SIGNIFICANT SHAREHOLDER OF CO, HAS AGREED TO BECOME A DIRECTOR OF CO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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