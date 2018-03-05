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公司新闻(英文)
March 5, 2018 / 1:05 PM / a day ago

BRIEF-Centene To Acquire Community Medical Group To Expand Its Provider Assets

1 分钟阅读

March 5 (Reuters) - Centene Corp:

* CENTENE TO ACQUIRE COMMUNITY MEDICAL GROUP TO EXPAND ITS PROVIDER ASSETS

* CENTENE CORP - TRANSACTION IS EXPECTED TO HAVE A NEUTRAL IMPACT TO GAAP AND ADJUSTED EPS IN 2018

* CENTENE - ‍UNDER TERMS OF PURCHASE AGREEMENT, CENTENE HAS ABILITY TO FUND PURCHASE WITH CASH, OR ALTERNATIVELY, A COMBINATION OF CASH AND CENTENE STOCK​

* CENTENE - DEAL EXPECTED TO BE SLIGHTLY ACCRETIVE (LOW SINGLE DIGITS) TO GAAP AND ADJUSTED EPS IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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