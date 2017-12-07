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BRIEF-Champions Oncology Reports Record Quarterly Revenue Of $5.2 Million
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#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 晚上9点32分 / 更新于 2 小时前

BRIEF-Champions Oncology Reports Record Quarterly Revenue Of $5.2 Million

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Champions Biotechnology Inc:

* CHAMPIONS ONCOLOGY REPORTS RECORD QUARTERLY REVENUE OF $5.2 MILLION

* Q2 REVENUE ROSE 16.7 PERCENT TO $5.2 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE UP AT LEAST 20 PERCENT

* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY INC - REITERATED EXPECTATIONS FOR FISCAL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF AT LEAST 20% OVER FISCAL YEAR 2017

* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.01

* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY - REITERATES POSITION THAT “IT DOES NOT CURRENTLY INTEND TO RAISE CAPITAL IN THE EQUITY MARKET” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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