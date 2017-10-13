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BRIEF-CHAPARRAL ENERGY ANNOUNCES SALE OF EOR ASSETS FOR $170 MLN
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#公司新闻(英文)
2017年10月13日 / 下午5点15分 / 8 天前

BRIEF-CHAPARRAL ENERGY ANNOUNCES SALE OF EOR ASSETS FOR $170 MLN

1 分钟阅读

Oct 13 (Reuters) - Chaparral Energy Inc:

* CHAPARRAL ENERGY ANNOUNCES SALE OF EOR ASSETS FOR $170 MILLION

* ‍TO SELL NORTH BURBANK AND TEXAS PANHANDLE EOR ASSETS PLUS CONTINGENT PAYMENTS TO UNDISCLOSED BUYER​

* ‍PROCEEDS FROM DEAL WILL ALLOW TO REDUCE DEBT, INCREASE LIQUIDITY, MATERIALLY LOWER OVERALL TOTAL OPERATING COST STRUCTURE​

* ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, CHAPARRAL HAS RECEIVED AN $11.9 MILLION PERFORMANCE DEPOSIT​

* ‍ESTIMATED CURRENT PRODUCTION ASSOCIATED WITH EOR ASSETS IS APPROXIMATELY 5,700 BOE/D​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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