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BRIEF-Chaparral Energy Says ‍Entered Tenth Restated Credit Agreement
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#公司新闻(英文)
December 27, 2017 / 8:57 PM / 更新于 10 hours ago

BRIEF-Chaparral Energy Says ‍Entered Tenth Restated Credit Agreement

1 分钟阅读

Dec 27 (Reuters) - Chaparral Energy Inc:

* CHAPARRAL ENERGY SAYS ‍ENTERED TENTH RESTATED CREDIT AGREEMENT THAT AMENDED, RESTATED, SUPERSEDES CO‘S NINTH RESTATED CREDIT AGREEMENT​ - SEC FILING

* CHAPARRAL ENERGY INC - ‍CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR A $400 MILLION RESERVE-BASED REVOLVING CREDIT FACILITY​

* CHAPARRAL - ON DEC 22, CO THROUGH UNIT ENTERED PURCHASE, SALE AGREEMENT WITH PRIVATE SELLER

* CHAPARRAL- PURCHASE, SALE AGREEMENT TO BUY OIL & GAS LEASES, INTERESTS, PROPERTIES, RELATED ASSETS IN KINGFISHER COUNTY FOR ABOUT $34.7 MILLION IN CASH​

* CHAPARRAL- ‍ALSO ENTERED AGREEMENT WITH ANOTHER PRIVATE SELLER TO BUY OIL & GAS LEASES, OTHER ASSETS IN KINGFISHER COUNTY FOR ABOUT $23.8 MILLION CASH​

* CHAPARRAL ENERGY INC - ‍INTENDS TO FINANCE ACQUISITIONS WITH BORROWINGS UNDER ITS CREDIT FACILITY​ Source text (bit.ly/2ljDSRX) Further company coverage:

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