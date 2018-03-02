BRIEF-Chevron Issues Second Climate Report For Investors

March 1 (Reuters) - Chevron Corp:
* CHEVRON’S REPORT EXPLAINS COMPANY’S STRATEGIC DECISION-MAKING APPROACH TO CLIMATE CHANGE RELATED RISKS
* REPORT SUMMARIZES CO’S WORK TO TEST COMPETITIVENESS OF ITS CURRENT ASSETS UNDER MULTIPLE SCENARIOS
* RESULTS IN CLIMATE REPORT SHOW CO’S PORTFOLIO IS RESILIENT IN WIDE VARIETY OF POSSIBLE SCENARIOS
* IS MAKING ITS OPERATIONS MORE ENERGY EFFICIENT, REDUCING FLARING, MANAGING METHANE EMISSIONS AND INVESTING IN LOW-CARBON TECHNOLOGIES
* RESULTS IN CLIMATE REPORT SHOW CO’S PORTFOLIO ENABLES CHEVRON TO BE FLEXIBLE IN RESPONSE TO POTENTIAL CHANGES Source text for Eikon: Further company coverage: