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BRIEF-Chico's FAS Inc Updates Fourth Quarter Outlook
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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 12:21 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Chico's FAS Inc Updates Fourth Quarter Outlook

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Chico’s Fas Inc:

* CHICO‘S FAS INC - ANTICIPATES Q4 TOTAL COMPARABLE SALES IN NEGATIVE 5% TO NEGATIVE 7% RANGE

* CHICO‘S FAS INC - CONTINUES TO EXPECT Q4 GROSS MARGIN RATE TO BE APPROXIMATELY FLAT TO UP SLIGHTLY, IN LINE WITH ITS PREVIOUS OUTLOOK

* CHICO‘S FAS INC- CONTINUES TO EXPECT Q4 GROSS MARGIN RATE TO BE APPROXIMATELY FLAT TO UP SLIGHTLY

* CHICO‘S FAS INC - COMPANY ANTICIPATES THAT FISCAL 2018 EFFECTIVE TAX RATE WILL BE IN RANGE OF 26% TO 28%

* CHICO‘S FAS, INC. UPDATES FOURTH QUARTER OUTLOOK, COMMENTS ON EXPECTED IMPACT FROM TAX REFORM AND ANNOUNCES PARTICIPATION IN THE 2018 ICR CONFERENCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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