BRIEF-CHINA GREEN AGRICULTURE Q4 2017 EARNINGS PER SHARE $0.10‍​

Oct 20 (Reuters) - China Green Agriculture Inc:
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC Q4 2017 NET SALES $83.3 MILLION VERSUS $79.0 MILLION
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES Q1 2018 REVENUE OF $58 MILLION TO $67 MILLION
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.10
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES Q1 2018 EPS OF $0.13 TO $0.17 BASED ON 38.5 MILLION FULLY DILUTED SHARES
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES FISCAL 2018 REVENUE OF $263MILLION TO $301 MILLION -SEC FILING
* CHINA GREEN AGRICULTURE INC SEES FISCAL YEAR 2018 EPS OF $0.54 TO $0.77 Source text for Eikon: Further company coverage: