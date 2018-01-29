FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 29, 2018 / 10:00 AM / a day ago

BRIEF-China Lodging Group Announces Acquisition Of Beijing Novotel Sanyuan And Ibis Beijing Sanyuan With TPG Capital

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - China Lodging Group Ltd:

* CHINA LODGING GROUP, LIMITED ANNOUNCES ACQUISITION OF BEIJING NOVOTEL SANYUAN AND IBIS BEIJING SANYUAN WITH TPG CAPITAL ASIA

* ‍ANNOUNCED IT HAS FORMED A JOINT VENTURE WITH TPG CAPITAL ASIA​

* SAYS ‍CHINA LODGING DOES NOT EXPECT THIS TRANSACTION TO HAVE ANY SIGNIFICANT IMPACT ON ITS REVENUE AND PROFIT IN 2018​

* CHINA LODGING - JV ENTERED INTO SHARE PURCHASE AGREEMENT TO ACQUIRE 100% EQUITY INTEREST OF TWO HOTEL PROPERTIES IN BEIJING​

* CHINA LODGING - JV TO ACQUIRE NOVOTEL BEIJING SANYUAN AND IBIS BEIJING SANYUAN FOR RMB 1.18BN CASH FROM ASCENDAS HOSPITALITY TRUST (SINGAPORE) Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below