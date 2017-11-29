FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Chubb Announces Preliminary Q4 Catastrophe Loss Estimates, Including California Wildfires, Of About $320 Mln Pre-Tax, Or $249 Mln After Tax
频道
专题
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
比特币
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
中国财经
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上10点53分 / 1 天前

BRIEF-Chubb Announces Preliminary Q4 Catastrophe Loss Estimates, Including California Wildfires, Of About $320 Mln Pre-Tax, Or $249 Mln After Tax

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Chubb Ltd:

* CHUBB ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER CATASTROPHE LOSS ESTIMATES, INCLUDING CALIFORNIA WILDFIRES, OF APPROXIMATELY $320 MILLION PRE-TAX, OR $249 MILLION AFTER TAX

* CHUBB LTD - INSURED LOSSES FOR CALIFORNIA WILDFIRES ARE CURRENTLY ESTIMATED AT APPROXIMATELY $280 MILLION PRE-TAX, OR $215 MILLION AFTER TAX FOR Q4

* CHUBB LTD - ‍ALL OTHER NATURAL CATASTROPHE NET INSURED LOSSES TO DATE IN Q4 ARE ESTIMATED AT APPROXIMATELY $40 MILLION PRE-TAX, OR $34 MILLION AFTER TAX​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below