BRIEF-Chuy's Holdings Inc Sees FY 2018 Earnings Per Share Of $1.12 To $1.16

March 8 (Reuters) - Chuy’s Holdings Inc:
* CHUY’S HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FISCAL YEAR 2018 COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH OF 1.0% TO 1.5%
* SEES FISCAL YEAR 2018 NET CAPITAL EXPENDITURES (NET OF TENANT IMPROVEMENT ALLOWANCES) OF $30.0 MILLION TO $40.0 MILLION
* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 1.3% AS COMPARED TO SAME PERIOD IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: