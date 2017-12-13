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BRIEF-CIBC doesn't expect material impact from Basel changes
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#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 3:14 PM / a day ago

BRIEF-CIBC doesn't expect material impact from Basel changes

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Canadian Imperial Bank Of Commerce :

* CIBC CEO SAYS BANK‘S PLAN IS NOT TO TAKE ANY MORE LARGE RESTRUCTURING CHARGES

* CIBC CFO SAYS DOESN‘T EXPECT BASEL III CHANGES TO HAVE MATERIAL IMPACT ON BANK

* CIBC PERSONAL BANKING HEAD SAYS OVER 80 PERCENT OF TRANSACTIONS NOW DIGITAL, SEES GROWING TO 90 PERCENT BY 2020

* CIBC PERSONAL BANKING HEAD SAYS NUMBER OF BRANCHES DOWN 4 PERCENT SINCE 2015, COMFORTABLE WITH “CONTINUING AT THAT PACE”

* CIBC PERSONAL BANKING HEAD SAYS EXPECTS MORTGAGE BOOK TO GROW AT A HIGHER RATE THAN THE OVERALL MARKET NEXT YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Matt Scuffham)

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