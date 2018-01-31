FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 31, 2018 / 10:13 PM / 2 days ago

BRIEF-Cigna Increases Minimum Wage To $16 An Hour And Further Accelerates Investments In Employees And Community Health

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Cigna Corp:

* CIGNA INCREASES MINIMUM WAGE TO $16 AN HOUR AND FURTHER ACCELERATES INVESTMENTS IN EMPLOYEES AND COMMUNITY HEALTH

* CIGNA CORP - ‍ESTABLISHING A MINIMUM WAGE ACROSS ITS U.S. EMPLOYEE BASE OF $16 AN HOUR​

* CIGNA CORP - ‍WILL ALSO PROVIDE SALARY INCREASES ABOVE $16 AN HOUR LEVEL, LARGELY TO FRONT LINE EMPLOYEES​

* CIGNA CORP - “‍INVESTMENTS IN EMPLOYEE WAGES WILL TOTAL MORE THAN $15 MILLION”​

* CIGNA CORP - ‍ADDING $30 MILLION TO ITS 401(K) PROGRAM TO MATCH ADDITIONAL 1 PERCENT OF EMPLOYEE COMPENSATION CONTRIBUTED TO 401(K) IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below