FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 14, 2018 / 9:54 PM / a day ago

BRIEF-Cimarex Energy Q4 Earnings Per Share $1.83

1 分钟阅读

Feb 14 (Reuters) - Cimarex Energy Co:

* CIMAREX REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.47

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.83

* ‍TOTAL COMPANY PRODUCTION AVERAGED 1,204 MMCFE (201 MBOE) PER DAY IN Q4​

* QTRLY ‍ TOTAL COMPANY TOTAL EQUIVALENT DAILY PRODUCTION 200,729 BOE VERSUS 159,951 BOE​

* ‍REALIZED OIL PRICES AVERAGED $51.68 PER BARREL IN Q4, 16 PERCENT HIGHER THAN SAME PERIOD A YEAR AGO​

* QTRLY REVENUE $‍550.9 MILLION VERSUS $382.2 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.40, REVENUE VIEW $532.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below