BRIEF-Cisco Q2 GAAP Loss Per Share $1.78

Feb 14 (Reuters) - Cisco Systems Inc:
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.63
* CISCO - QTRLY GAAP RESULTS INCLUDE AN $11.1 BILLION CHARGE RELATED TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59, REVENUE VIEW $11.81 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $12.13 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CISCO - HAS ALSO APPROVED A $25 BILLION INCREASE TO AUTHORIZATION OF STOCK REPURCHASE PROGRAM
* CISCO - HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF $0.33 PER COMMON SHARE, A 4-CENT INCREASE OR UP 14% OVER PREVIOUS QUARTER‘S DIVIDEND
* CISCO SEES Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE OF $0.64 TO $0.66
* CISCO SAYS THERE IS NO FIXED TERMINATION DATE FOR NEW $25 BILLION REPURCHASE PROGRAM
* CISCO - REMAINING AUTHORIZED AMOUNT FOR STOCK REPURCHASES INCLUDING ADDITIONAL AUTHORIZATION IS APPROXIMATELY $31 BILLION.
* CISCO SEES Q3 REVENUE GROWTH OF 3% TO 5% YEAR OVER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: